В "Нафтогазе" подготовили новые претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Предложения переданы на согласование в Наблюдательный совет "Нафтогаза"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подготовил новые претензии к российскому "Газпрома" на сумму17,3 млрд долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, он и его команда четко сформулировали и представили на согласование Наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долларов.

"В случае согласования - впереди также много работы", - написал он.

Напомним, в начале февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в "Нафтогазе" изучают возможности относительно исков к "Газпрому" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.

Как отметил Витренко, в "Нафтогазе" обсуждают следующие планы:

жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского союза о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением;

международный арбитраж в г. Цюрих по новому транзитному контракту;

международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".