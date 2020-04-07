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В "Нафтогазе" подготовили новые претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов

Новости » Экономика     07.04.2020 - 17:23
В "Нафтогазе" подготовили новые претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Предложения переданы на согласование в Наблюдательный совет "Нафтогаза"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подготовил новые претензии к российскому "Газпрома" на сумму17,3 млрд долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, он и его команда четко сформулировали и представили на согласование Наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долларов.

"В случае согласования - впереди также много работы", - написал он.

В &quot;Нафтогазе&quot; подготовили новые претензии к &quot;Газпрому&quot; на 17 млрд долларов

Напомним, в начале февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в "Нафтогазе" изучают возможности относительно исков к "Газпрому" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.

Как отметил Витренко, в "Нафтогазе" обсуждают следующие планы:

  • жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского союза о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением;
  • международный арбитраж в г. Цюрих по новому транзитному контракту;
  • международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".

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