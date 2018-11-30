У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшились обсяги газу в ПСГ за тиждень

Фото: ПСГ (УНІАН)

Наразі у ПСГ знаходиться близько 16,3 мільярдів куб. м газу

У підземних сховищах у зв’язку з похолоданням за останній тиждень запаси газу скоротились на 471 кубічний метр. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Наразі у ПСГ знаходиться близько 16,3 мільярдів кубічних метрів газу.

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м і на 28 листопада становили 16,3 млрд куб. м", - сказано у повідомленні НАК.

Нагадаємо, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 20 листопада склали 16,7 млрд куб. м, скоротившись за тиждень на 300 млн куб. м. У "Нафтогазі" тоді зазначали, що деяке прискорення відбору газу з ПСГ, яке спостерігалося за звітний тиждень, було викликано відчутним зниженням середньодобової температури.

Як писало РБК-Україна раніше, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні почався з найбільшими запасами газу за чотири роки. У НАК повідомляли, що в підземних сховищах знаходилося 17,1 млрд кубометрів.

Додамо також, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Так, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.