В "Нафтогазе" рассказали, сколько должна заплатить РФ за транзит газа в этом году

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев озвучил сумму, которую России придется заплатить за транзит газа в 2020 году. От "Газпрома" Украина должна получить около 2 миллиардов долларов за использование газотранспортной системы.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава "Нафтогаз" также сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте с "Газпромом" и "Нафтогазом", является конфиденциальной информацией.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа сроком на 5 лет.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.