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Интервью

В "Нафтогазе" прокомментировали введение дневной балансировки на рынке природного газа

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 11:51
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко заявил, что независимый оператор системы должен быть в состоянии работать без "Нафтогаза"

В НАК "Нафтогаз Украины" прокомментировали введение дневной балансировки на рынке природного газа. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. 

"Нафтогаз" последовательно выступал и выступает за внедрение европейских норм на украинском газовом рынке, в том числе дневной балансировки", - отметил он.

По словам Витренко, после принятия закона "О рынке природного газа" "Нафтогаз" выступал за то, чтобы взять за основу европейские сетевые Кодексы, в частности, по балансировке, и принять их в Украине.

"Но, к сожалению, в 2015 году, когда принимался украинский Кодекс, регулятор почему-то утвердил документ, который не соответствует европейским нормам. Под предлогом того, что якобы европейский кодекс не может в Украине работать. У нас ушло много времени и сил на то, чтобы доказать всем, что европейский кодекс не только может, но и должен работать в нашей стране", - заявил он.

Витренко добавил, что месячная балансировка "не дает развиться дневному рынку". Тогда как, европейский кодекс обязывает как минимум к дневной балансировке. 

"Наша позиция в том, что внедрение такой системы - это автоматизация того, что прописано в кодексе. Но нельзя автоматизировать хаос. И автоматизировать возможность хищений газа мы не хотим. Автоматизация возможна, когда система работает прозрачно и понятно. Мы говорим, что кодекс - это первично, а информационная система - это вторично. Не может быть наоборот", - заявил он.

Витренко пояснил, что на данный момент проблема заключается в самой сути балансировки. По его словам, независимый оператор должен отвечать за безопасную и надежную работу системы, и при этом, финансово ни от кого не зависеть - расходы должны покрывать участники рынка через тариф и плату за небалансы.  

"Мы же считаем, что независимый оператор системы должен быть в состоянии работать без "Нафтогаза". Для того, чтобы оператор эффективно работал, он должен понимать, что если подач в систему было меньше, чем отборов из системы, он должен иметь деньги, чтобы купить газ и закрыть этот небаланс, а потом тот, кто ответственный за этот небаланс, должен вернуть оператору деньги. Все эти принципы прописаны в европейском кодексе", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что небаланс в газотранспортной системе (ГТС) оценивается в 27,5 млрд гривен.

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Теги публикации: Юрий Витренко, газ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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