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Интервью

В "Нафтогазе" оценили небаланс газа в ГТС в 27,5 млрд гривен

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 09:36
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Объем газа, который был несанкционированно отобран из системы, оценивается в 27,5 млрд гривен

Небаланс в газотранспортной системе (ГТС) оценивается в 27,5 млрд гривен. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Так, по словам Витренко, объем газа, который был несанкционированно отобран из системы оценивается в 27,5 млрд гривен. 

"Речь идет о примерно 27,5 миллиардах гривен", - заявил он.

Витренко пояснил, что до 2015 года "Нафтогаз" являлся гарантированным поставщиком газа и любые отборы любого потребителя в Украине, при условии, что у него не было поставщика, относились на "Нафтогаз". Но, как отметил Витренко, после принятия закона "О рынке природного газа", а также после вступления в силу нового Кодекса ГТС ситуация изменилась, но, как отметил Витренко, только "на бумаге".

"Игроки рынка по-прежнему считают, что на "Нафтогаз" можно записывать любые объемы. К тому же потом у нас возник еще один нюанс. В 2015 году регулятор - НКРЭКУ - принял Кодекс, при этом, по нашему  мнению, незаконно отложив вступление в силу одного пункта этого Кодекса на полтора года. Это дало возможность облгазам практически любой отбор газа теплокоммунэнерго относить (аллоцировать) на "Нафтогаз", - заявил он.

Речь идет о пункте, согласно которому все аллокации на поставщиков должен подтверждать "Укртрансгаз", поскольку у него есть договорные отношения с поставщиками.

"Регулятор этот пункт переносит на полтора года, что фактически дает возможность облгазам аллоцировать, то есть относить все проблемные отборы газа тепловиков на "Нафтогаз". И мы с этим ничего сделать не могли, даже подать в суд на облгазы", - добавил он. 

Напомним, ранее сообщалось, что добыча газа в Украине снизилась на 1% в первом полугодии.

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Теги публикации: Юрий Витренко, газ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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