У "Нафтогазі" прокоментували введення денного балансування на ринку природного газу

Вітренко заявив, що незалежний оператор системи повинен бути в змозі працювати без "Нафтогазу"

У НАК "Нафтогаз України" прокоментували введення денного балансування на ринку природного газу. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" послідовно виступав і виступає за впровадження європейських норм на українському газовому ринку, у тому числі денного балансування", - зазначив він.

За словами Вітренка, після прийняття закону "Про ринок природного газу" "Нафтогаз" виступав за те, щоб взяти за основу європейські мережеві Кодекси, зокрема, по балансуванню, і прийняти їх в Україні.

"Але, на жаль, в 2015 році, коли приймався український Кодекс, регулятор чомусь затвердив документ, який не відповідає європейським нормам. Під приводом того, що нібито європейський кодекс не може працювати в Україні. У нас пішло багато часу й сил на те, щоб довести всім, що європейський кодекс не тільки може, але і повинен працювати в нашій країні", - заявив він.

Вітренко додав, що місячне балансування "не дає розвинутися денному ринку". Тоді як, європейський кодекс зобов'язує як мінімум до денного балансування.

"Наша позиція в тому, що впровадження такої системи - це автоматизація того, що прописано у кодексі. Але не можна автоматизувати хаос. І автоматизувати можливість розкрадань газу ми не хочемо. Автоматизація можлива, коли система працює прозоро і зрозуміло. Ми говоримо, що кодекс - це первинне, а інформаційна система - це вторинне. Не може бути навпаки", - заявив він.

Вітренко пояснив, що на даний момент проблема полягає в самій суті балансування. За його словами, незалежний оператор повинен відповідати за безпечну і надійну роботу системи, і при цьому, фінансово ні від кого не залежати - витрати мають покривати учасники ринку через тариф і плату за небаланси.

"Ми ж вважаємо, що незалежний оператор системи повинен бути в змозі працювати без "Нафтогазу". Для того, щоб оператор ефективно працював, він повинен розуміти, що якщо подач в систему було менше, ніж відборів із системи, він повинен мати гроші, щоб купити газ і закрити цей небаланс, а потім той, хто відповідальний за цей небаланс, повинен повернути оператору гроші. Всі ці принципи прописані в європейському кодексі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що небаланс в газотранспортній системі (ГТС) оцінюється в 27,5 млрд гривень.