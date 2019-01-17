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В "Нафтогазе" прокомментировали отмену швейцарским судом ареста акций "Газпрома"

Новости » Энергетика    17.01.2019 - 22:07
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену швейцарским судом ареста акций "Газпрома"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд швейцарского кантона Цуг подтвердил действительность решения арбитража

Суд швейцарского кантона Цуг своим решением об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз Украины".

В НАК сообщили, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord StreamAG и Nord Stream2AG "заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет".

Напомним, суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" в "Северном потоке". 

Ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром".

Сообщалось, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

При этом тогда "Газпром" опроверг заявление о возобновлении ареста активов. В частности, в компании заявили, что суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций "Северного потока" и "Северного потока-2" из списка активов, на которые налагается арест по спору российского "Газпрома" с "Нафтогазом". 

"Газпром" заявил об отмене швейцарским судом ареста акций "Нафтогаз" создал нефтяной и газовый дивизионы
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