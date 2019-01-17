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У "Нафтогазі" прокоментували скасування швейцарським судом арешту акцій "Газпрому"

Новини » Енергетика    17.01.2019 - 22:07
У "Нафтогазі" прокоментували скасування швейцарським судом арешту акцій "Газпрому"
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд швейцарського кантону Цуг підтвердив дійсність рішення арбітражу

Суд швейцарського кантону Цуг своїм рішенням про забезпечувальні заходи на акції російської компанії "Газпром" підтвердив дійсність рішення арбітражу та можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз України".

В НАК повідомили, що зареєстровані в Швейцарії компанії Nord StreamAG і Nord Stream2AG "запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про призупинення акцій, що належать "Газпрому", оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає".

Нагадаємо, суд швейцарського кантону Цуг скасував рішення про забезпечувальні заходи на акції російської компанії "Газпром" в "Північному потоці".

Раніше Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які належать ПАТ "Газпром".

Повідомлялося, що активи залишаться під арештом, поки буде розглядатися апеляція НАК "Нафтогаз України" на рішення про зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган по стягненню боргів.

При цьому тоді "Газпром" спростував заяву про відновлення арешту активів. Зокрема, в компанії заявили, що суд швейцарського кантону Цуг в кінці червня припинив виключення акцій "Північного потоку" і "Північного потоку-2" зі списку активів, на які накладається арешт у спорі російського "Газпрому" з "Нафтогазом".

"Газпром" заявив про скасування швейцарським судом арешту акцій "Нафтогаз" створив нафтовий і газовий дивізіони
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