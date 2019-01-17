"Газпром" заявил об отмене швейцарским судом ареста акций

Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)

В пресс-службе компании сообщили, что суд полностью отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" в "Северном потоке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что суд 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Напомним, ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром".

Сообщалось, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

При этом тогда "Газпром" опроверг заявление о возобновлении ареста активов. В частности, в компании заявили, что суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций "Северного потока" и "Северного потока-2" из списка активов, на которые налагается арест по спору российского "Газпрома" с "Нафтогазом".