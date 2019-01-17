ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Газпром" заявил об отмене швейцарским судом ареста акций

Новости » Общество    17.01.2019 - 20:10
"Газпром" заявил об отмене швейцарским судом ареста акций
Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)

В пресс-службе компании сообщили, что суд полностью отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" в "Северном потоке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что суд 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Напомним, ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром".

Сообщалось, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

При этом тогда "Газпром" опроверг заявление о возобновлении ареста активов. В частности, в компании заявили, что суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций "Северного потока" и "Северного потока-2" из списка активов, на которые налагается арест по спору российского "Газпрома" с "Нафтогазом". 

Путин заявил, что РФ может заполнить газом все 3 "потока" Климкин считает срыв "Газпромом" консультаций по транзиту газа попыткой запугать Европу
Новости Украины ГазпромСеверный поток
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь