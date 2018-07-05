"Газпром" опроверг заявление о возобновлении ареста активов

В "Газпроме" заявили, что исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза"

Суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций "Северного потока" и "Северного потока-2" из списка активов, на которые налагается арест по спору российского "Газпрома" с "Нафтогазом". Об этом заявили в пресс-службе российской энергетической корпорации, передают российские СМИ.

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, 4 июля пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций "Северного потока" и "Северного потока-2".

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений "Северного потока" и "Северного потока-2" о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

