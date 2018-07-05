Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Газпром" опроверг заявление о возобновлении ареста активов

НовостиЭнергетика    05.07.2018 - 14:38
Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)
Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)

В "Газпроме" заявили, что исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза"

Суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций "Северного потока" и "Северного потока-2" из списка активов, на которые налагается арест по спору российского "Газпрома" с "Нафтогазом". Об этом заявили в пресс-службе российской энергетической корпорации, передают российские СМИ.

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, 4 июля пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций "Северного потока" и "Северного потока-2".

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений "Северного потока" и "Северного потока-2" о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов. 
 

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест активов "Газпрома" Украина уже взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко
Теги публикации: Газпром, Северный поток, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь