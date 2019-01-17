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"Нафтогаз" создал нефтяной и газовый дивизионы

Новости » Экономика    17.01.2019 - 13:03
"Нафтогаз" создал нефтяной и газовый дивизионы
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Созданные дивизионы Нафтогаза не являются юридическими лицами

Правление НАК "Нафтогаз Украины" 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы "Нафтогаз", которое предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, создаються дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" ("Газ") и "Нефть". Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" - Николай Гавриленко.

В состав дивизиона "Газ" войдут следующие бизнес-единицы:

  • АО "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов);
  • ДК "Газ Украины";
  • ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины";
  • ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Трейдинг";
  • ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло";
  • Naftogaz Trading Europe AG;
  • ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз";
  • подразделения НАК "Нафтогаз Украины": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управление импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа

В состав дивизиона "Нефть" войдут:

  • АО "Укртранснафта";
  • АО "Укрспецтрансгаз";
  • ДП "Укравтогаз";
  • подразделения АО "Укргаздобыча": департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

Как отметили в пресс-службе, планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы "Нафтогаз".

"Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением "Нафтогаза" по представлению главы правления и подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять глава правления Нафтогаза", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, директора дивизионов будут иметь право подавать в правление предложения относительно избрания и прекращения полномочий руководителя и членов правлений бизнес-единиц, входящих в состав дивизиона.

Напомним, руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" был назначен Андрей Фаворов, который ранее был директором компании "Энергетические ресурсы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко был назначен руководителем нефтяного дивизиона НАК "Нафтогаз Украины".

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