Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест активов "Газпрома"

Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины"

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

"Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг", - объясняют в НАК.

Напомним, ранее сегодня глава министерства юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина на сегодня уже взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.