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Интервью

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест активов "Газпрома"

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 20:41
Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)
Фото: лого "Газпрома" (gazprom.ru)

Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины"

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

"Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг", - объясняют в НАК.

Напомним, ранее сегодня глава министерства юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина на сегодня уже взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз" ожидает решения суда по транзитному делу в отношении "Газпрома" до 13 июля Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" о скидке на газ
Теги публикации: Газпром, арест, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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