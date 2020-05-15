В "Нафтогазе" оценили решение Германии касательно "Северного потока-2"

Советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль прокомментировала решения Германии касательно отказа "Северному потоку-2" в освобождении от Газовой директивы ЕС. Зеркаль заявила, что решение касается правил функционирования газопровода в случае завершения его строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Елены Зеркаль.

Чиновник уточнила, что решение также означает, что на проект "Северный поток-2" на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы ЕС.

"Это решение может побудить РФ все же приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг "Газпрома", - добавила Зеркаль.

Она также отметила, что даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. м в год) только на половину. При этом Зеркаль подчеркнула, что сохранение транзитной роли Украины остается под вопросом.

"Если трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равняться нулю. Именно поэтому, санкции США имеют сейчас решающее значение для блокирования строительства", - заявила чиновник.

Она напомнила, что ранее российский трубоукладчик "Академик Черский" зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства.

"Наши американские партнеры заверяют, что "Газпрому" не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, вчера Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директивы Европейского союза. Регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.

В украинском правительстве поприветствовали решение немецкого агентства. В Кабмине отметили, что решение показывает, что правила ЕС едины для всех.