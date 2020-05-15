В Кабмине одобрили решение Германии по "Северному потоку-2"

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина приветствует решение немецкого регулятора

Решение Федерального сетевого агентства Германии об отказе "Северному потоку-2" в освобождении от требований Газовой директивы Евросоюза показывает, что правила ЕС едины для всех. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По словам Шмыгаля, Украина имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство в сфере энергетики.

"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - заявил он.

Отметим, сегодня Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к Газовой директиве ЕС. Данная директива распространяет нормы Третьего энергопакета ЕС на трубопроводы, которые проходят в морской экономической зоне страны-участницы Европейского союза.

Данные нормы обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Напомним, как пишет Bloomberg, строительство "Северного потока-2" по дну Балтийского моря в ближайшее время может возобновиться. В частности, в немецкий порт Мукран, где находятся трубы для нового газопровода, прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Строительство было прекращено после выхода из проекта европейских компаний под угрозой санкций США.

Также сообщалось, что Польша может арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" по примеру Украины.

Автор: Иван Петров