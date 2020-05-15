У "Нафтогазі" оцінили рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль прокоментувала рішення Німеччини щодо відмови "Північному потоку-2" у звільненні від Газової директиви ЄС. Зеркаль заявила, що рішення стосується правил функціонування газопроводу у випадку завершення його будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олени Зеркаль.

Чиновник уточнила, що рішення також означає, що на проект "Північний потік-2" на німецькій території мають у повній мірі поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС.

"Це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку та провести анбандлінг "Газпрому", - додала Зеркаль.

Вона також зазначила, що навіть якщо проект буде завершено, Росія зможе використовувати його проектні транзитні потужності (55 млрд куб. м на рік) тільки на половину. При цьому Зеркаль наголосила, що збереження транзитної ролі України залишається під питанням.

"Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит з високою ймовірністю буде дорівнювати нулю. Саме тому, санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва", - заявила чиновник.

Вона нагадала, що раніше російський трубоукладчик "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де знаходиться логістичний центр Nord Stream 2 AG та зберігаються матеріали для завершення будівництва.

"Наші американські партнери запевняють, що "Газпрому" не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, учора Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Регулятор відхилив заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

В українському уряді привітали рішення німецького агентства. У Кабміні зазначили, що рішення показує, що правила ЄС єдині для всіх.