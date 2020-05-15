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Германия отказала "Северному потоку-2" в освобождении от Газовой директивы ЕС

Новости » Экономика     15.05.2020 - 10:20
Германия отказала "Северному потоку-2" в освобождении от Газовой директивы ЕС
Фото: Северный поток-2 (facebook com oceanscanlimited)

Даже в случае завершения строительства "Газпром" сможет использовать трубопровод только на 50%

Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщается на сайте агентства.

Регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.

Согласно сообщению, освобождение газопровода от требований Газовой директивы ЕС было бы возможно, если бы он был завешен до 23 мая 2019 года. "Это не относится к Nord Stream 2", - говорится в заявлении регулятора.

Российский "Газпром" с начала года требовал освободить "Северный-поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС при направлении соответствующего запроса в регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательств, который регулирует рынки газа на территории Евросоюза. Согласно газовой директиве, "Газпром" сможет использовать "Северный поток-2" после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

Напомним, в феврале "Газпром" попросил Германию вывести Nord Stream -2 из-под европейской газовой директивы.

Несмотря на санкции США, российская сторона утверждает, что "Северный поток-2" запустят до конца года или в I квартале 2021 года.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ЕвросоюзГерманияСеверный поток-2
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