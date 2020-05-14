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В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко

Новости » Экономика     14.05.2020 - 03:54
В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями

В НАК "Нафтогаз Украины" объяснили сокращение должности и увольнение через два месяца исполнительного директора компании Юрия Витренко. Об этом говорится в ответе компании на запрос DW.

Отмечается, что в рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обов'язки между подразделениями.

Как объяснили в "Нафтогазе", трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

"В частности, уже реструктуризирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и тому подобное. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", - сообщили в НАК.

В компании напомнили о назначение исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов.

Напомним, директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого - борьба с "Газпромом".

По данным источников РБК-Украина, функция, которую выполняет Витренко, будет разделена. В части судебных процессов с Россией задачи будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами "Нафтогаза".

на Прошлой неделе главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера. Он также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Теги Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украины
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