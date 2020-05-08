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Назначен главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"

Новости » Политика     08.05.2020 - 17:45
Назначен главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"
Фото: Отто Ватерландер (naftogaz com)

Отто Вандерландера назначили исполнительным директором группы "Нафтогаз"

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" назначил главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Сообщается, что Ватерландер также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Таким образом, Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

Напомним, в январе 2020 года Наблюдательный совет "Нафтогаза" обновил состав правления компании. В состав вошли исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

Кроме того, в прошлом году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января текущего года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Теги Новости Украины Нафтогаз Украины
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