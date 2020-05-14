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У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка

Новини » Економіка     14.05.2020 - 03:54
У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами

У НАК "Нафтогаз України" пояснили скорочення посади і звільнення через два місяці виконавчого директора компанії Юрія Вітренка. Про це йдеться у відповіді компанії на запит DW.

Зазначається, що у рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами.

Як пояснили в "Нафтогазі", трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи.

"Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", - повідомили в НАК.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси, зокрема, за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізації крос-функціональних процесів та розробки баз даних процесів.

Нагадаємо, директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього - боротьба з "Газпромом".

За даними джерел РБК-Україна, функція, яку виконує Вітренко, буде розділена. У частині судових процесів з Росією завдання буде курирувати Олена Зеркаль спільно з юристами "Нафтогазу".

Минулого тижня головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" призначили Отто Ватерландера. Він також збереже за собою пост виконавчого директора по трансформації групи.

Теги Новини України Юрій ВітренкоНафтогаз України
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