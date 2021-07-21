В "Нафтогазе" назвали наибольшую угрозу для Украины от "Северного потока-2"

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал наибольшую угрозу для Украины от российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, это остановка транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Витренко каналу "Голос Америки" во время визита в США.

"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия будет ожидать, что если военные действия не будут затрагивать европейских потребителей, Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - сказал он.

Витренко отметил, что не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если сама его не добывает. Это могла бы гарантировать Россия, пояснил Витренко, но "какова цена этих гарантий".

По мнению главы "Нафтогаза", в случае полномасштабной войны в Украине, Берлин не сможет наложить действенные санкции на экспорт российского газа в Германию, потому что тогда "немцы зимой останутся без тепла и газа".

"Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы было поздно - и все будут разводить руками и выражать глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей", - добавил он.