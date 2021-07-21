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Госдеп подтвердил, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Среда 21 июля 2021 19:45
Госдеп подтвердил, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2" Фото: президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Детали будут обнародованы в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Нуланд отметила, что достигнутые договоренности предусматривают обязательство Германии добавиться введения санкций в отношении Москвы, если Россия будет вести себя агрессивно против Украины и использовать энергоресурсы в качестве оружия.

Кроме того, в рамках соглашения Берлин взял на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и РФ, который истекает в 2024 году.

"США добиваются продления этого контракта на 10 лет", - уточнила Нуланд.

Напомним, ранее сообщалось, что США в рамках сделки с Германией по "Северному потоку-2" оставляют за собой право вводить санкции.

Издание Politico в свою очередь утверждает, что США якобы просят Украину не критиковать соглашение по газопроводу.

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Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
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