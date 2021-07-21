Госдеп подтвердил, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2" . Детали будут обнародованы в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд .

"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Нуланд отметила, что достигнутые договоренности предусматривают обязательство Германии добавиться введения санкций в отношении Москвы, если Россия будет вести себя агрессивно против Украины и использовать энергоресурсы в качестве оружия.

Кроме того, в рамках соглашения Берлин взял на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и РФ, который истекает в 2024 году.

"США добиваются продления этого контракта на 10 лет", - уточнила Нуланд.