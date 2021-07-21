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У "Нафтогазі" назвали найбільшу загрозу для України від "Північного потоку-2"

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США, Середа 21 липня 2021 21:18
У "Нафтогазі" назвали найбільшу загрозу для України від "Північного потоку-2" Фото: Юрій Вітренко, очільник "Нафтогазу" (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Глава компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко назвав найбільшу загрозу для України від російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це зупинка транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вітренка каналу "Голос Америки" під час візиту до США.

"Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", - сказав він.

Вітренко зазначив, що не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу через Україну, якщо сама його не видобуває. Це могла б гарантувати Росія, пояснив Вітренко, але "яка ціна цих гарантій".

На думку глави "Нафтогазу", у разі повномасштабної війни в Україні, Берлін не зможе накласти дієві санкції на експорт російського газу в Німеччину, бо тоді "німці взимку залишаться без тепла і газу".

"Ми маємо бути реалістами, розуміти ці ризики наперед і не допускати, щоб було пізно - і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоке занепокоєння, як це вже було з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей", - додав він.

Нагадаємо, Німеччина та США досягли угоди щодо запуску "Північного потоку-2", зокрема, Берлін зобов'язався забезпечити транзит газу через Україну.

Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна радник Держдепу США Дерек Шолле висловив позицію Вашингтону щодо "Північного потоку-2".

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