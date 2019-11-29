В "Нафтогазе" допускают, что газовые переговоры "закончатся ничем"

В НАК "Нафтогаз Украины" не отрицают возможности того, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через Украину не будет. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Базовый вариант - транзита не будет. Переговоры ничем не закончатся", - заявил Витренко.

Также он подтвердил, что в случае отсутствия транзита, украинские потребители будут получать газ из подземных хранилищ и европейского реверса.

"Мы закачали достаточно газа, чтобы даже в условиях прерванного транзита, газа из подземных хранилищ и поставок газа из Европы в полной мере должно хватить украинских потребителей", - отметил Витренко.

Напомним, Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает прекращение транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года как базовый вариант. Витренко отметил, "Газпром" подготовился к контрактных поставок в Европу без украинского транзита и уже закачал в европейские газовые хранилища намного больше газа, чем в прошлые годы. Кроме того, "Газпром" нарастил мощности сжиженного газа с Ямала для экспорта в Европу.

Добавим, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.