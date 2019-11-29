В "Нафтогазі" допускають, що газові переговори "закінчаться нічим"

У НАК "Нафтогаз України" не заперечують можливості того, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через Україну не буде. Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

"Базовий варіант транзиту не буде. Переговори нічим не закінчаться", - заявив Вітренко.

Також він підтвердив, що в разі відсутності транзиту, українські споживачі будуть отримувати газ із підземних сховищ і європейського реверсу.

"Ми закачали достатньо газу, щоб навіть в умовах перерваного транзиту газу з підземних сховищ і постачань газу з Європи в повній мірі повинно вистачити українських споживачів", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, Вітренко заявив, що НАК "Нафтогаз України" розглядає припинення транзиту газу по території України з 1 січня 2020 року як базовий варіант. Вітренко наголосив, "Газпром" підготувався до контрактних поставок в Європу без українського транзиту і вже закачав в європейські газові сховища набагато більше газу, ніж у минулі роки. Крім того, "Газпром" наростив потужності скрапленого газу з Ямалу для експорту в Європу.

Додамо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" у своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.