"Нафтогаз" запустив застосунок "Куб": що змінилось для споживачів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розширила перелік доступних клієнтам цифрових сервісів. Тепер вони можуть зручно управляти послугами в мобільному застосунку "Куб".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького у Facebook.

Що відомо про запуск застосунку "Куб"

За словами посадовця, "Нафтогаз" стає сучаснішим та зручнішим для споживачів.

Він пояснив, що після запуску мобільного застосунку "Куб" передавати показання та сплачувати рахунки за газ стало простіше.

Голова правління національної акціонерної компанії розповів, що у додатку "зібрано все необхідне".

"Можна швидко оплатити і сам газ, і його доставку - без зайвих кроків і втрати часу. У застосунку також доступні керування кількома особовими рахунками, перегляд власного споживання та інша корисна інформація", - поділився Корецький.

Він додав, що "Нафтогаз" вдосконалюється.

"І ці зміни стають відчутними для кожного споживача. Далі більше. Крок за кроком", - підсумував голова правління НАК "Нафтогаз України".

Публікація Корецького (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Які послуги доступні в "Кубі" й де його завантажити

Згідно з інформацією прес-служби, група "Нафтогаз" розширює доступні цифрові сервіси.

"Відтепер побутові клієнти компаній групи можуть управляти своїми газовими послугами у мобільному застосунку "Куб", - пояснили українцям.

Зазначається, що в додатку споживачі можуть:

передавати показання газового лічильника;

оплачувати платіжки за спожитий газ і його доставку;

керувати кількома особовими рахунками в одному профілі;

відстежувати споживання газу через дашборд і планувати витрати;

отримувати додаткову інформацію щодо енергоощадності та своєчасні нагадування щодо показань і оплат.

Уточнюється, що користування мобільним застосунком "Куб" не змінює умови газопостачання для клієнтів ГК "Нафтогаз України".

"Як і раніше, до 30.04.2026 тариф на газ для українських домогосподарств залишається незмінним - 7,96 гривні за кубометр", - уточнили у прес-службі НАК.

Завантажити новий застосунок можна:

Насамкінець українцям повідомили, що зараз застосунок працює у режимі вдосконалення.

"Тож якщо користувачі побачать помилки або матимуть ідеї для покращення - надсилати відгуки можна в Профілі застосунку через кнопку "Залишити відгук", - підсумували у "Нафтогазі".