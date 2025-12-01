ua en ru
Енергетика

Кабмін встановив спеціальну ціну на газ у деяких регіонах, але є нюанс

Київ, Понеділок 01 грудня 2025 17:27
UA EN RU
Кабмін встановив спеціальну ціну на газ у деяких регіонах, але є нюанс Ілюстративне фото: в окремих регіонах України діятимуть спеціальні ціни на газ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України запровадив для прифронтових регіонів спеціальну ціну на газ. Вона діятиме для виробників електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

Згідно з рішенням українського уряду, природний газ за ціною до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів продаватимуть виробникам електроенергії:

  • на теплових електростанціях;
  • на газотурбінних і газопоршневих установках.

Така ціна діятиме протягом одного року.

У Міністерстві енергетики пояснили, що таке рішення важливе, оскільки багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансованість енергосистеми під час пікових навантажень.

"Стабільна та передбачувана ціна на газ дає їм змогу планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично", - додали у відомстві.

Мораторій на підвищення комунальних тарифів

Нагадаємо, в Україні під час війни діє мораторій, який блокує зростання тарифів на тепло, гарячу воду та розподіл газу. Ці послуги залишаються під державним контролем, і їхня вартість не змінюється з 2022 року. Водночас частина комунальних послуг не підпадає під заморозку, тому їхні ціни продовжують зростати.

Вартість тепла і гарячої води формується індивідуально для кожного підприємства, оскільки враховує особливості обладнання та витрати на паливо. Наприклад, тариф на тепло для киян відрізняється залежно від постачальника.

Найвищі тарифи на гарячу воду зафіксовано в Черкасах, Полтаві та Вінниці, де вартість становить від 111 до 163 грн за кубометр. Серед найнижчих тарифів - Черкаське "Хімволокно" і чернігівська "Технова", що пропонують гарячу воду приблизно за 78 грн за кубометр.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

