"Нафтогаз" запустил приложение "Куб": что изменилось для потребителей

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" расширила перечень доступных клиентам цифровых сервисов. Теперь они могут удобно управлять услугами в мобильном приложении "Куб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.

Что известно о запуске приложения "Куб"

По словам чиновника, "Нафтогаз" становится более современным и удобным для потребителей.

Он объяснил, что после запуска мобильного приложения "Куб" передавать показания и оплачивать счета за газ стало проще.

Глава правления национальной акционерной компании рассказал, что в приложении "собрано все необходимое".

"Можно быстро оплатить и сам газ, и его доставку - без лишних шагов и потери времени. В приложении также доступны управление несколькими лицевыми счетами, просмотр собственного потребления и другая полезная информация", - поделился Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" совершенствуется.

"И эти изменения становятся ощутимыми для каждого потребителя. Дальше больше. Шаг за шагом", - подытожил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Публикация Корецкого (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Какие услуги доступны в "Кубе" и где его скачать

Согласно информации пресс-службы, группа "Нафтогаз" расширяет доступные цифровые сервисы.

"Отныне бытовые клиенты компаний группы могут управлять своими газовыми услугами в мобильном приложении "Куб", - объяснили украинцам.

Отмечается, что в приложении потребители могут:

передавать показания газового счетчика;

оплачивать платежки за потребленный газ и его доставку;

управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле;

отслеживать потребление газа через дашборд и планировать расходы;

получать дополнительную информацию по энергосбережению и своевременные напоминания по показаниям и оплатам.

Уточняется, что пользование мобильным приложением "Куб" не меняет условия газоснабжения для клиентов ГК "Нафтогаз Украины".

"Как и раньше, до 30.04.2026 тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным - 7,96 гривны за кубометр", - уточнили в пресс-службе НАК.

Скачать новое приложение можно:

В завершение украинцам сообщили, что сейчас приложение работает в режиме совершенствования.

"Поэтому если пользователи увидят ошибки или будут иметь идеи для улучшения - присылать отзывы можно в Профиле приложения через кнопку "Оставить отзыв", - подытожили в "Нафтогазе".