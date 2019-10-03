"Нафтогаз" выдвинул несколько требований к "Газпрому"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" хочет получить туркменский газ и газ независимых российских производителей

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского газового монополиста "Газпрома" выполнения нескольких условий. Об этом написал исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как сообщил Витренко, на последней встрече в Брюсселе 19 сентября российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

Однако, отметил исполнительный директор Группы "Нафтогаз", "Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Украину.

"Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

После переговоров министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова обсуждать контракт на прямые поставки российского газа, однако по рыночной цене.