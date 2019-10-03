ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" висунув декілька вимог до "Газпрому"

Новини » Економіка    03.10.2019 - 11:18
"Нафтогаз" висунув декілька вимог до "Газпрому"
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" хоче отримати туркменський газ і газ незалежних російських видобувників

НАК "Нафтогаз України" вимагає від російського газового монополіста "Газпрому" виконання декількох умов. Про це написав виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив Вітренко, на останній зустрічі у Брюсселі 19 вересня російська сторона підняла питання поставок газу в Україну, і наполягає, що це питання має бути першорядним по підношенню до транзиту.

Однак, зазначив виконавчий директор Групи "Нафтогаз", "Газпром" зараз не виконує свої контракті зобов’язання по поставках газу в Україну.

"Нафтогаз обґрунтовано вимагає, щоб Газпром розблокував можливість отримувати на кордоні Україна-РФ газ з Туркменістану, газ незалежних видобувників в Росії, а також газ для європейських контрагентів Газпрому", - написав він.

&quot;Нафтогаз&quot; висунув декілька вимог до &quot;Газпрому&quot;

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Після переговорів міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна готова обговорювати контракт на прямі поставки російського газу, проте за ринковою ціною.

НБУ назвав причини зростання світових цін на газ і нафту "Нафтогаз" підвищив ціни на газ
Новини України газНафтогаз УкраїниЮрій Вітренко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся