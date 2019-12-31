"Нафтогаз" не ведет переговоров о поставках газа с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках российского газа, однако в будущем это может произойти. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры могут возобновиться после окончания "эмоциональной дискуссии внутри украинского политикума".

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сообщил Коболев.

Он также считает маловероятным, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

"Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал Коболев.

Также Коболев заявил, что подписание нового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа является компромиссом. По его словам, что-то отдала украинская и российская сторона.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.