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"Нафтогаз" не веде переговорів про постачання газу з "Газпромом"

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Проте, українська сторона не виключає, що в майбутньому це може статися

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не веде переговорів з "Газпромом" про постачання російського газу, проте в майбутньому це може статися. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, переговори можуть відновитися після закінчення "емоційної дискусії всередині українського політикуму".

"Що стосується імпорту газу, поки мені важко передбачити, з цього приводу йде досить інтенсивна та емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки "Нафтогаз" такі переговори не веде ", - повідомив Коболєв.

Він також вважає малоймовірним, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.

"Фінансових доходів нового оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення РФ - ред.) Не очікую", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

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