"Нафтогаз" і японські компанії займатимуться модернізацією ТЕЦ і розвитком зелених проектів

Відповідний документ був підписаний у Токіо на полях японсько-українській конференції з економічного розвитку та відбудови.

У Групі зазначили, що японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії.

Крім того, SC має сприяти залученню фінансування від японських державних фінансових установ.

В "Нафтогазі" розповіли про зацікавленість у модернізації із використанням передових японських технологій вітчизняних ТЕЦ, які будувалися давно і наразі мають "вкрай застарілу матеріальну базу".

"Встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який Група Нафтогаз підписала з японською компанією Komaihaltec", - йдеться в релізі.

В НАК додали, що турбіни мають бути встановлені на одному з об'єктів Групи.

"Цей проект - частина нашого руху у досягненні повної вуглецевої нейтральності. Він дозволить замістити енергію з традиційних джерел, яку споживає обʼєкт, чистою вітровою енергією", - розповів очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Що відомо про японські компанії

Sumitomo є великою японською промисловою і торговою групою компаній, що має диверсифіковані бізнес-інтереси в різних галузях по всьому світу. Загальні активи групи оцінюються приблизно у 90 мільярдів доларів США.

Японська компанія Komaihaltec спеціалізується на виробництві вітрових турбін та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

Конференція в Японії

Раніше повідомлялося, що 19 лютого у Токіо проводилася українсько-японська конференція сприяння економічному зростанню та реконструкції за участю близько 300 державних і корпоративних посадовців з обох країн.

Як стало відомо, вчора близько 50 японських компаній уклали угоди з українськими колегами в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура.

Крім того, 19 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час зустрічі українським колегою Денисом Шмигалем на відкритті заходу заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні.