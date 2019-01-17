"Нафтогаз" створив нафтовий і газовий дивізіони

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Створені дивізіони Нафтогазу не є юридичними особами

Правління НАК "Нафтогаз України" 14 січня затвердило нову модель управління бізнесом групи "Нафтогаз", яке передбачає створення профільних дивізіонів за ключовими напрямами роботи групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, утворюються дивізіони "Інтегрований газовий бізнес" ("Газ") та "Нафта". Керівником дивізіону "Газ" призначено Андрія Фаворова, дивізіону "Нафта" - Миколу Гавриленка.

До складу дивізіону "Газ" увійдуть такі бізнес-одиниці:

АТ "Укргазвидобування" (за винятком підрозділів, що здійснюють діяльність з переробки та роздрібної реалізації нафтопродуктів);

ДК "Газ України";

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг";

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Тепло";

Naftogaz Trading Europe AG;

ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз";

підрозділи НАК "Нафтогаз України": департамент балансів газу, диспетчеризації, метрології та обліку газу; департамент реалізації газу; управління імпорту газу та митного оформлення; управління трейдингу газу.

До складу дивізіону "Нафта" увійдуть:

АТ "Укртранснафта";

АТ "Укрспецтрансгаз";

ДП "Укравтогаз";

підрозділи АТ "Укргазвидобування": департамент реалізації; філія управління з переробки газу та газового конденсату.

Як зазначили в прес-службі, планується створення ще кількох дивізіонів, до сфери відповідальності яких увійдуть інші основні та допоміжні бізнес-процеси групи "Нафтогаз".

"Дивізіони не є юридичними особами або підрозділами юридичних осіб. Директора дивізіонів призначатимуться правлінням "Нафтогазу" за поданням голови правління та підпорядковуватимуться правлінню. Поточне керівництво директорами дивізіонів здійснюватиме голова правління Нафтогазу", - наголосили в прес-службі.

У свою чергу, директора дивізіонів матимуть право подавати до правління пропозиції щодо обрання і припинення повноважень керівника та членів правлінь бізнес-одиниць, що входять до складу дивізіону.

Нагадаємо, керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" був призначений Андрій Фаворов, який раніше був директором компанії "Енергетичні ресурси України".

Як повідомляло РБК-Україна, голова компанії "Укртранснафта" Микола Гавриленко був призначений керівником нафтового дивізіону НАК "Нафтогаз України".