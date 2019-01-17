"Нафтогаз" створив нафтовий і газовий дивізіони

Створені дивізіони Нафтогазу не є юридичними особами
Правління НАК "Нафтогаз України" 14 січня затвердило нову модель управління бізнесом групи "Нафтогаз", яке передбачає створення профільних дивізіонів за ключовими напрямами роботи групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначили в прес-службі, утворюються дивізіони "Інтегрований газовий бізнес" ("Газ") та "Нафта". Керівником дивізіону "Газ" призначено Андрія Фаворова, дивізіону "Нафта" - Миколу Гавриленка.
До складу дивізіону "Газ" увійдуть такі бізнес-одиниці:
До складу дивізіону "Нафта" увійдуть:
Як зазначили в прес-службі, планується створення ще кількох дивізіонів, до сфери відповідальності яких увійдуть інші основні та допоміжні бізнес-процеси групи "Нафтогаз".
"Дивізіони не є юридичними особами або підрозділами юридичних осіб. Директора дивізіонів призначатимуться правлінням "Нафтогазу" за поданням голови правління та підпорядковуватимуться правлінню. Поточне керівництво директорами дивізіонів здійснюватиме голова правління Нафтогазу", - наголосили в прес-службі.
У свою чергу, директора дивізіонів матимуть право подавати до правління пропозиції щодо обрання і припинення повноважень керівника та членів правлінь бізнес-одиниць, що входять до складу дивізіону.
Нагадаємо, керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" був призначений Андрій Фаворов, який раніше був директором компанії "Енергетичні ресурси України".
Як повідомляло РБК-Україна, голова компанії "Укртранснафта" Микола Гавриленко був призначений керівником нафтового дивізіону НАК "Нафтогаз України".