"Нафтогаз" призначив керівника газового бізнесу

Фото: Андрій Фаворов (uacrisis.org)

Фаворов має досвід роботи в приватному бізнесі, зокрема, в ДТЕК

Керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" буде призначено Андрія Фаворова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили у прес-службі, в групі "Нафтогаз" Фаворов опікуватиметься питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

"Нафтогаз має бути не лише найбільшим платником податків в Україні, але і клієнтоорієнтованою компанією, яка пропонує якісні продукти та послуги споживачам. Ми вирішили посилити свою команду фахівцем, який має досвід успішної роботи в приватному бізнесі", - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

За даними "Нафтогазу", Андрій Фаворов з вересня 2010 року до липня 2014 року займав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК (Київ), з травня 2009 року по липень 2010 року - директора з розвитку бізнесу в компанії ContourGlobal (Київ). До того він також працював на керівних позиціях в AES Corporation. Андрій Фаворов в 2005 році отримав ступінь магістра з управління бізнесом в Georgetown University (Вашингтон). До недавнього часу він був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України".

Нагадаємо, у листопаді у "Нафтогазі" уточнили повноваження Юрія Вітренка на посаді виконавчого директора - він сфокусується на арбітражному процесі з "Газпромом" включно з примусовим виконанням рішення у транзитній справі та переговорами щодо майбутнього транзитного контракту.