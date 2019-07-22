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"Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленности в августе еще на 7,5%

Новости » Промышленность    22.07.2019 - 19:20
"Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленности в августе еще на 7,5%
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены снизятся на 7,2-7,5%

НАК "Нафтогаз Украины" снизит цену природного газа для нужд населения и других потребителей в августе на 452 грн или на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что обновленная цена газа будет для тех компаний, которые покупают газ у "Нафтогаза" на условиях предоплаты и не имеют долгов перед ней.

"Цена тысячи кубометров газа для промышленности в августе составит 5568 гривен за тысячу кубометров (с НДС). В июле газ для промышленности стоил 6020 гривен за тысячу кубометров", - сообщает "Нафтогаз".

Кроме того, цены на газ для населения также будут падать в следующие месяцы.

Ранее сообщалось, что цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газзбутам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

Напомним, ранее пресс-служба Кабинета министров сообщала о том, что "Нафтогаз Украины" по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана обязан июле снизить цену природного газа для населения до 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения)

 

 

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