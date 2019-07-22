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"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості у серпні ще на 7,5%

Новини » Промисловість    22.07.2019 - 19:20
"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості у серпні ще на 7,5%
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порівнянні з цінами на липень 2019 року, у серпні ціни зменшено на 7,2-7,5%

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів у серпні на 452 грн або на 7,5%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що оновлена ціна газу буде для тих компаній, які купують газ у "Нафтогазу" на умовах передплати та не мають боргів перед нею.

"Ціна тисячі кубометрів газу для промисловості у серпні складе 5568 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). У липні газ для промисловості коштував 6020 гривень за тисячу кубометрів", - повідомляє "Нафтогаз".

Крім того, ціни на газ для населення також будуть падати у наступні місяці.

Раніше повідомлялося, що ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 грнза тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат).

Нагадаємо, раніше прес-служба Кабінету міністрів повідомила про те, що "Нафтогаз України" відповідно до доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зобов’язаний у липні знизити ціну природного газу для населення з до 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу)

 

 

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