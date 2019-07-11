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Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения в июле

Новости » Экономика    11.07.2019 - 16:35
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения в июле
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена должна составлять 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения)

НАК "Нафтогаз Украины" согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должен в июле снизить цену природного газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как напомнили в пресс-службе, согласно постановлению № 293 от 5 июня, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

  • 1. Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа - 5 161 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,
  • 2. Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4 905 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,
  • 3. "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, которая установлена на июль 5 017 1 тыс грн. куб. м без НДС,
  • 4. Или по цене ПСО, согласно постановления КМУ №867, которая на июль рассчитана как 7 185 грн 1 тыс. куб. м без НДС.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5 554 грн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

Отметим, "Нафтогаз" пока не обнародовал новую цену на июль на газ для населения и других потребителей по ПСО. Предварительно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл цену 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения).

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