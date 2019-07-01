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Цены на газ снижены с 1 июля

Новости » Экономика    01.07.2019 - 08:19
Цены на газ снижены с 1 июля
Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ в Украине дешевеет вслед за падением цен в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ для промышленных потребителей с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5017 - 5606 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). В сравнении с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7-13,5%.

Отметим, "Нафтогаз" пока не обнародовал новую цену на июль на газ для населения и других потребителей по ПСО. Однако согласно постановлению Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года, цена скорее всего будет снижена. Предварительно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл цену 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения).

Напомним, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, цены на природный газ на европейском рынке снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США и с территории России.

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