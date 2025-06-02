Через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу, - Зеленський

В Україні може бути дефіцит газу через масовані атаки Росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку. Тривають переговори з Норвегією щодо постачання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"У нас є дефіцит. Не хочу зараз говорити, на яку суму. На велику суму. Ми переживаємо. Це через те, що були масовані атаки по газосховищах і також по видобутку, по інфраструктурі видобутку газу. Це було з осені минулого року, ми втратили якісь можливості, вони відновлюються", - розповів Зеленський.

За словами президента, він домовився з міністром енергетики Германом Галущенком шукати можливості, "як закрити дефіцит, який може бути, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення".

"Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. На млрд євро, ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - додав Зеленський.