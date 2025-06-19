"Нафтогаз" ищет деньги: сколько газа не хватает Украине на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" до зимы должен приобрести и закачать в подземные газовые хранилища около 6 млрд кубометров газа. На сегодня компания уже имеет и договаривается о привлечении средств для покупки 4,5 млрд кубометров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Минимум газа и денег: как "Нафтогаз" готовится к зиме и кто поддержит Украину ".

На какой объем газа "Нафтогаз" имеет средства

На сегодня для покупки газа "Нафтогаз" использует кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере 270 млн евро и грант от правительства Норвегии объемом 140 млн евро. При цене газа на голландском хабе TTF, который является индикативом для европейского рынка, на уровне 38 евро за мегаватт-час (403 евро за тысячу кубометров), имеющихся внешних средств хватит на покупку около 1 млрд кубических метров газа.

О какой сумме средств "Нафтогаз" ведет переговоры

Также "Нафтогаз" ведет переговоры о привлечении кредитного ресурса на 1,3 млрд евро (500 млн евро от ЕБРР, 500 млн евро от правительства Норвегии и 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка). В случае привлечения новых кредитов "Нафтогаз" сможет докупить еще около 3,4 млрд кубометров газа. Также у компании есть собственные средства.

В итоге, на сегодня "Нафтогаз" уже имеет или договаривается о привлечении финансового ресурса, который позволяет приобрести около 4,5 млрд кубических метров газа.

Сколько средств "Нафтогазу" еще надо найти

"Нафтогазу" еще надо найти деньги на покупку еще 1,5 млрд кубометров газа. При цене газа на хабе TTF 38 евро за мегаватт-час, такой объем газа будет стоить около 603 млн евро.

В ответ на запрос РБК-Украина госхолдинг не прокомментировал финансовые ресурсы для закупки газа, а также состояние переговоров по привлечению новых средств.

Кто, кроме "Нафтогаза" будет импортировать газ

По информации источников РБК-Украина, "Нафтогаз" уже импортировал 1,5 млрд кубических метров газа из Европы. Кроме "Нафтогаза" импортировать газ будут другие госкомпании, в частности "Оператор ГТС Украины".

По данным информационной платформы газовых хранилищ Европы Aggregated Gas Storage Inventory, по состоянию на 19 июня, в ПХГ Украины было накоплено 2,78 млрд кубометров активного газа. Вместе с 4,7 млрд кубометров буферного газа, общие запасы газа в хранилищах составляют 7,5 млрд кубометров.