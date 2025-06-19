Мінімум газу та грошей: як "Нафтогаз" готується до зими і хто підтримає Україну

Минулу зиму Україна закінчила з історично низькими запасами газу. Щоб підготуватися до наступної, "Нафтогаз" має імпортувати значні обсяги ресурсу. Для цього є вся необхідна інфраструктура, єдине питання – це гроші. Про те, де "Нафтогаз" планує брати кошти для закупівлі газу – у матеріалі РБК-Україна.

Україна шукає газ на наступну зиму. На початку червня президент Володимир Зеленський повідомив про переговори з урядом Норвегії для пошуку фінансування або, власне, газу на наступний опалювальний сезон. Через обстріли газової інфраструктури взимку цього року виникли проблеми із накопиченням достатнього ресурсу газу для проходження наступної зими. Президент уже припустив можливість дефіциту газу для осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Чому виникла ця проблема? У попередні роки не імпортувалися додаткові обсяги газу, а використовувалися накопичені запаси власного видобутку. Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, опалювальний сезон 2023-2024 років Україна пройшла без імпорту газу. Це вдалося зробити за рахунок значного падіння обсягів споживання через втрату низки крупних промислових споживачів та відносно теплої погоди.

Україна заходила в попередній опалювальний сезон з помірними запасами газу (інфографіка РБК-Україна)

Так само планувалося пройти зиму 2024-2025 років. Але в січні-лютому цього року Росія завдала найвідчутнішого з початку війни удару по газовидобувним потужностям, в результаті чого видобуток впав на 40%. Для вирішення ситуації значно збільшили відбір газу зі сховищ, а "Нафтогаз" почав екстренно імпортувати газ. Газовидобувні компанії активно відновлювали роботу пошкодженого обладнання, але відновити видобуток на попередньому рівні поки не вдалося.

Україна вийшла з минулого опалювального сезону із найнижчими за останні 11 років запасами газу – 5,4 млрд кубометрів, з яких активного газу було близько 0,67 млрд кубометрів. Інший газ (4,7 млрд кубометрів) – це буферний газ, який необхідний для нормальної роботи підземних сховищ, він має постійно там залишатися, тобто його не можна відбирати. Для порівняння – у 2022-2024 роках запаси газу на кінець сезону відбору становили 8-9 млрд кубометрів, а у 2020-2021 роках – більше 15 млрд кубометрів.

З минулої зими Україна вийшла із історично низькими запасами газу (інфографіка РБК-Україна)

Обсяг необхідного ресурсу на зиму

Наразі, за інформацією ExPro Consulting, у підземних сховищах вже є 7 млрд кубометрів газу. За оцінками співрозмовників РБК-Україна, які знайомі із ситуацією, необхідно закачати у сховища ще близько 6 млрд кубів, щоб вийти на середину жовтня – початок листопада на рівень 13 млрд. Саме такого обсягу газу буде достатньо, щоб пройти зиму і мати змогу впевнено піднімати газ зі сховищ до кінця опалювального сезону при умові, якщо не буде масованих атак на газову інфраструктуру.

Із бажаних 6 млрд значна частка – близько 1,5 млрд кубометрів – буде необхідна для виробництва електроенергії. "Додатково до тих 4,5 мільярдів кубів, про які всі говорять, ще потрібно 1,3-1,7 мільярдів", – каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зараз "Нафтогаз" відновлює роботу багатьох теплоелектроцентралей (виробляють тепло та електроенергію), які були передані йому в управління, звернула увагу аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова. За її словами, в балансі газу також треба врахувати маневрову газову генерацію, яка вже збудована або будується для виробництва електроенергії та надання послуг оператору енергосистеми – НЕК "Укренерго".

"У 2024 році, за інформацією уряду, було встановлено 1 ГВт розподіленої генерації, але це з урахуванням відновлених ТЕЦ. На 2025 рік великі компанії планували встановити ще 1,5 ГВт нової генерації, це проекти "Нафтогазу", ОГТСУ, "Укрнафти" та "Укрзалізниці" та інших державних та комунальний підприємств, але обсяги можуть бути дещо меншими через зниження попиту, адже відключення майже відсутні", - додала Дар’я Орлова.

Імпорт газу з Європи

Потрібний обсяг газу в підземних сховищах буде накопичуватися за рахунок імпорту та власного видобутку. На сьогодні загальна пропускна здатність газотранспортної системи на кордоні з ЄС та Молдовою становить близько 66 млн кубометрів на добу, каже аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо.

Найбільші можливості для імпорту газу доступні на кордоні зі Словаччиною – 42 млн кубометрів на добу, з Угорщини та Польщі ці обсяги складають 9,8 та 12,4 млн відповідно. До речі, польський напрямок був розширений удвічі (із 6,4 до 12,4 млн кубометрів) лише 13 червня. Також віднедавна відкрилася можливість транспортування газу до України з Греції – Трансбалканський напрям потужністю до 3 млн кубометрів на добу.

Фото: Термінали зрідженого газу на півдні Європи - ще один маршрут постачання ресурсу в Україну (Getty Images)

На сьогодні найбільше використовуються угорський та польський напрямки, адже вони є дешевшими за словацький. Через польську ГТС Україна має доступ до терміналів зрідженого природного газу (LNG-термінал) на Балтійському морі і навіть до норвезького газу, який постачається до Польщі через газопровід Baltic Pipe. Трансбалканський напрям поки не дуже цікавить учасників ринку, вони говорять про необхідність зниження вартості його використання.

За інформацією ExPro Consulting, з початку року "Нафтогаз" вже імпортував понад 1,5 млрд кубометрів газу є Європи до України. Наприклад, "Нафтогаз" купує газ у польської нафтогазової компанії Orlen, яка імпортує газ через LNG-термінали на Балтійському морі – "Свіноуйсьце" у Польщі та "Клайпеда" у Литві. Польский партнер купує газ на світовому ринку зрідженого природного газу, регазифікує його в терміналах, передає в польську ГТС, а вже там його купує "Нафтогаз". Таким чином, всі труднощі роботи на ринку LNG бере на себе компанія Orlen.

Через польського посередника "Нафтогаз" імпортує 100-120 млн кубометрів газу в місяць, що приблизно відповідає обсягу одного LNG-танкера. В квітні-травні "Нафтогаз" імпортував ресурс обсягом двох суден, у червні буде третє. Всі потужності LNG-терміналів у Польщі чи Литві вже заброньовані (тією ж компанією Orlen) і тому "Нафтогаз" не може їх придбати і купувати партії зрідженого газу самостійно.

На сьогодні ціни на газ на європейському ринку (39 євро за мегават-годину станом 16 червня) – вищі у порівнянні із таким же сезоном попередніх років. Наприклад, в середині червня 2023 року ціна була на рівні 32 євро, а в середині червня 2024 року - 35 євро за мегават-годину.

Зріджений газ із США

Взагалі законтрактувати зріджений газ на світовому ринку, наприклад, в США і привезти його в термінали на Балтиці чи в Греції, а далі в Україну – це не проста справа, вона потребує ретельного і завчасного планування. Як розповіли трейдери на ринку LNG, з якими поспілкувалося РБК-Україна, середня тривалість довгострокових контрактів на купівлю зрідженого газу складає 14-18 років, тобто більшість ресурсу вже викуплена далеко наперед. Така сама ситуація із потужностями LNG-терміналів.

"Потужності терміналів, які мають логістичний зв'язок з Україною (Польща, Литва, Греція, Німеччина), заброньовані на роки наперед. Тому виходом може бути закупівля спотових партій LNG із розміщенням у вільні слоти на терміналах, що з’являються на вторинному ринку (при перепродажу потужності терміналу - ред.)", - пояснив співрозмовник видання в трейдинговій компанії.

Фото: Останніми роками ЄС імпортує багато зрідженого газу (Getty Images)

За його словами, на сьогодні складається економіка для укладання довгострокового контракту на імпорт зрідженого газу із США до України. Вартість американського LNG з доставкою до України становить 29-34 євро за мегават-годину (307-360 євро за тисячу кубометрів). Продати цей ресурс на внутрішньому ринку можна за 46,5 євро за мегават-годину (493 євро за тисячу кубометр - ціна газу на ринку для промисловості).

Кілька співрозмовників РБК-Україна на газовому ринку вважають також цілком реалістичним сценарій для "Нафтогазу" придбати не одну велику партію зрідженого газу, а долучитися до контракту третьої сторони.

"Він (сценарій, - ред.) вимагає злагодженого планування з боку всіх учасників. Необхідно заздалегідь визначити маршрути, строки, способи оплати й обсяги постачання, щоб своєчасно забронювати всі логістичні елементи – від завантаження на заводі до транспортування через Європу до України", – додав один із співрозмовників.

Ресурс видобутку газу

Важливим джерелом наповнення підземних газових сховищ залишається видобуток газу. За словами виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній Артема Петренка, і державні, і приватні газовидобувні компанії роблять все, щоб відновити видобуток газу до того рівня, який був до зимових обстрілів.

"Видобуток відновлюється, наскільки це є можливим", - сказав він у коментарі РБК-Україна. Втім, поки загальний обсяг видобутку газу ще не досяг рівня січня цього року, додав аналітик Михайло Свищо.

У найбільшій приватній газовидобувній компанії ДТЕК повідомили, що у першому кварталі 2025 року об'єкти компанії були атаковані двічі, три об'єкти постраждали, а сума збитків оцінюється на рівні 30 млн євро.

"Для повного відновлення об'єктів до вихідного стану й виробничої потужності знадобиться щонайменше рік. Такі строки пов'язані з тим, що певне обладнання потрібно спеціально виготовляти за кордоном,", - сказали РБК-Україна в ДТЕК.

Збільшення видобутку газу залежить не лише від відновлення пошкодженої інфраструктури, але в першу чергу від буріння нових свердловин. "Компанії продовжують активно інвестувати, незважаючи на ризики і війну, та навіть встановлюють рекорди. У 2023 році видобувники заклали 150 нових свердловин, торік розпочали бурити 143. У 2025 році заклали близько 55 нових свердловин", - повідомив Артем Петренко.

Фото: Газовидобувні компанії докладають максимум зусиль, щоб відновити видобуток газу та закласти нові свердловини (Getty Images)

Буріння газових свердловин – це досить дорога інвестиція. За словами генерального директора Smart Energy Group Олексія Зайця, щоб пробурити одну свердловину на глибину 5 000 метрів, необхідно інвестувати близько 13 млн доларів. Він також наголосив на важливості відновити видобуток у центральній та східній Україна - в Полтавській та Харківській областях (в цих регіонах сконцентровано 90% всього газовидобутку країни).

"Нам особливо потрібно нарощувати видобуток на Харківщині та Полтавщині. Чому? Тому що є мережеві обмеження газотранспортної системи – неможливо дуже швидко транспортували газ із заходу (де розташовані більшість підземних сховищ газу - ред.) на схід. Наша газотранспортна система працює по-іншому", - пояснив керівник Smart Energy Group.

Нещодавно уряд покращив баланс газу "Нафтогазу", додавши до нього новий газ, який видобуває "Укрнафта". З квітня цього року Кабмін зобов'язав компанію виконувати так звані "спеціальні обов'язки на ринку газу" та продавати видобутий газ "Нафтогазу".

Гроші на купівлю газу

Наявної пропускної спроможності ГТС на західному кордоні цілком достатньо, щоб імпортувати необхідні обсяги газу. Також на ринку завжди знайдеться ресурс для того, хто готовий заплатити за нього ринкову ціну. Тож, для імпорту газу є вся належна інфраструктура та ресурс, головним питанням залишається – гроші.

На сьогодні для купівлі газу "Нафтогаз" використовує кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 270 млн євро та грант від уряду Норвегії обсягом 140 млн євро. При ціні газу на голландському хабі TTF, який є індикативом для європейського ринку, на рівні 38 євро за мегават-годину (403 євро за тисячу кубометрів), наявних зовнішніх коштів вистачить на купівлю близько 1 млрд кубічних метрів газу.

За інформацією джерел РБК-Україна, на сьогодні "Нафтогаз" веде перемовини про залучення додаткового кредитного ресурсу на 1,3 млрд євро (500 млн євро від ЄБРР, 500 млн євро від уряду Норвегії та 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку). У разі залучення нових кредитів "Нафтогаз" зможе докупити ще близько 3,4 млрд кубометрів газу. Також у компанії є власні кошти. У підсумку, на сьогодні "Нафтогаз" вже має або домовляється про залучення фінансового ресурсу, який дозволяє придбати близько 4,5 млрд кубічних метрів газу.

Фото: "Нафтогаз" має знайти мільярди, щоб купити газ на зиму (Getty Images)

Таким чином, "Нафтогазу" ще треба знайти гроші на купівлю ще 1,5 млрд кубометрів газу. Як повідомили РБК-Україна, крім "Нафтогазу" імпортувати газ будуть інші держкомпанії, зокрема "Оператор ГТС України". У відповідь на запит РБК-Україна держхолдинг не прокоментував фінансові ресурси для закупівлі газу, а також стан переговорів щодо залучення нових коштів.

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Позитивними факторами для вирішення проблеми дефіциту газу є зростання цін на внутрішньому ринку газу, що стимулюватиме імпортувати газ не лише "Нафтогаз", але й приватні компанії. Їх обсяги зможуть поповнити запаси в підземних сховищах.

На сьогодні "Нафтогаз" взяв гарний темп імпорту та закачування газу до підземних сховищ. За даними інформаційної платформи газових сховищ Європи Aggregated Gas Storage Inventory, у травні запаси газу у сховищах України зросли на 1,1 – до 2 млрд кубометрів. При цьому середньодобовий обсяг закачування газу становив 35 млн кубометрів. У червні загальні запаси зросли на 0,65 – до 2,7 млрд кубічних метрів, при цьому темп закачування газу збільшився до 44 млн кубометрів на добу. Така динаміка може забезпечити приріст запасів газу на 1,3 млрд кубометрів кожного місяця.

Якщо "Нафтогаз" зможе домовитися про залучення необхідного кредитного ресурсу та втримати темп імпорту і закачування газу, тоді протягом червня-вересня вдасться додати у підземні сховища бажані 6 млрд кубометрів та накопичити необхідну кількість газу до початку наступного опалювального сезону.