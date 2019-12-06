"Нафтогаз" рассказал подробности переговоров с "Газпромом"

На переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, сегодня прошла очередная встреча с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", - сообщил Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента России Владимира Путина, на данный момент переговоры о новом газовом контракте между Украиной и РФ идут сложно. При этом он заявил, что Москва готова на транзит газа на своих условиях, хотя и не исключил, что позиции удастся согласовать.

В "Нафтогазе" отметили, что в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину будет прекращен. Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в этом случае вряд ли сработает директива Европейского союза.