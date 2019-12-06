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Путин назвал переговоры с Украиной по газу сложными

Новости » Экономика     06.12.2019 - 13:58
Путин назвал переговоры с Украиной по газу сложными

Россия и Украина пока не договорились о транзите газ с 1 января 2020 года

Переговоры между Россией и Украиной о новом газовом контракте пока идут сложно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса, сообщают российские СМИ.

В то же время, выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые", - сказал Путин.

Путин в очередной раз заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

"Уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - добавил Путин.

По его словам, Россия близка к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что транзита через Украину не будет, если достроят газопровод "Северный поток-2". По его словам, украинской экономике "Северный поток-2" будет стоить 3 млрд долларов в год и в случае его запуска транзит через территорию Украины прекратится.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно.

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