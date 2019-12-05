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Коболев: транзита через Украину не будет, если достроят "Северный поток-2"

Новости » Политика     05.12.2019 - 18:52
Коболев: транзита через Украину не будет, если достроят "Северный поток-2"
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

По его словам, украинской экономике новый газопровод "Газпрома" будет стоить 3 млрд долларов в год

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что транзита через Украину не будет, если достроят газопровод "Северный поток-2". Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, украинской экономике Северный поток-2 будет стоить 3 млрд долларов в год и в случае его запуска транзит через территорию Украины прекратится.

"Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет", - говорит Коболев.

Также Коболев заявил, что преимуществом России есть коммерческий интерес в переговорах по Северному потоку-2 с европейскими партнерами .

Кроме того, он считает, что газовая директива Европейского Союза, которая ограничивает загрузку "трубы" вряд ли сработает.

"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий. Мы, конечно же, хотим, чтобы реализовался позитивный вариант, при котором Газпром и новый оператор ГТС, отделенный от Нафтогаза, смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях", - добавляет он.

Напомним, Коболев заявил, что ряд европейских стран будут давить на Украину во время переговоров о транзите российского газа через Украину в ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить договор или заключить новый на один год. При этом в РФ требуют отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

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