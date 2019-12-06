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"Нафтогаз" розповів подробиці переговорів з "Газпромом"

Новини » Політика     06.12.2019 - 18:27
"Нафтогаз" розповів подробиці переговорів з "Газпромом"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Нафтогаз" запропонував виплатити 3 млрд доларів поставками газу

На переговорах по газу у Відні "Нафтогаз України" повідомив "Газпрому" про готовність розглянути можливість погашення заборгованості в 3 млрд доларів поставками газу. Про це Facebook повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

За його словами, сьогодні пройшла чергова зустріч з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

"Наша позиція з цього питання є публічною. Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів)", - повідомив Вітренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами президента Росії Володимира Путіна, на даний момент переговори про новий газовий контракт між Україною і РФ йдуть складно. При цьому він заявив, що Москва готова на транзит газу на своїх умовах, хоча і не виключив, що вдасться узгодити позиції.

Також повідомлялося, що в "Нафтогазі" заявили, що у разі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" транзит газу через Україну буде припинений. Як зазначив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, в цьому випадку навряд чи спрацює директива Європейського союзу.

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