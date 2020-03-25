"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В апреле цена газа вырастет на 0,2-2,2%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 069 - 4 614 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на март 2020 года на 12-15% до 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Отметим, РБК-Украина средняя таможенная стоимость импортного природного газа в феврале 2020 года составила 168,4919 долларов или 4129,4566 грн за 1 тысячу кубометров.