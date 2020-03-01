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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на март

Новости » Экономика     01.03.2020 - 09:40
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на март
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на март снижены на 12-15%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, на февраль НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей до 4 661 - 5 208 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снижены на 14-15%, в зависимости от условий поставки.

Цены на газ по ПСО на февраль будут обнародованы в конце февраля по новой формуле. На январь "Нафтогаз" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО на уровне 4 650 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена выросла на 8,7%.

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