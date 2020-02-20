"Нафтогаз" намерен отключить газ 52 тепловикам из-за долгов

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отопительный сезон может прекратиться в 52 городах

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые на 19 февраля 2020 года не выполняют ни одного из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По оперативным данным на 19 февраля для выполнения такими предприятиями требований по расчетам им необходимо в срок до 25 февраля включительно выплатить более 392,8 млн грн.

"Нафтогаз" обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года.

"Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз" настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - говорится в сообщении.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей до 4 661 - 5 208 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снижены на 14-15%, в зависимости от условий поставки.

Цены на газ по ПСО на февраль будут обнародованы в конце февраля по новой формуле. На январь "Нафтогаз" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО на уровне 4 650 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена выросла на 8,7%.