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"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості

Новини » Економіка     25.03.2020 - 14:58
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні ціна газу зросте на 0,2-2,2%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 069 - 4 614 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на березень 2020 року, у квітні ціни зростуть на 0,2-2,2% залежно від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів на березень 2020 року на 12-15% до 3 981 - 4 606 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Зазначимо, РБК-Україна середня митна вартість імпортного природного газу у лютому 2020 року склала 168,4919 доларів або 4129,4566 грн за 1 тисячу кубометрів.

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