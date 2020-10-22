"Нафтогаз" планирует выйти на IPO через несколько лет

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАК "Нафтогаз Украины" планирует выйти на первичное публичное размещение акций (IPO) за несколько лет. Соответствующая возможность упоминается в постановлении правительства, которым утверждена новая Политика собственности государственной компании.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, IPO (Initial Public Offering) - это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил новую Политику собственности НАК "Нафтогаз Украины". Постановлением предусматривается сохранение компании в государственные собственности. В постановлении также упоминается возможность проведения IPO "Нафтогаза".

Напомним, в феврале 2020 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервь РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

Отметим, в феврале 2020 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами. Обсуждались перспективы вывода группы "Нафтогаз" на первичное публичное размещение (IPO).